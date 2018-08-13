ХАЛЕП: «Я еще не потеряла мотивацию и хочу побеждать дальше»

Симона Халеп в финале турнира в Монреале обыграла Слоан Стивенс, с которой румынская теннисистка недавно справилась в решающем матче Ролан Гаррос.

«После Ролан Гаррос у меня был длительный перерыв. Потом на Уимблдоне я выглядела не слишком хорошо, мне просто не хотелось выходить на корт после такого большого успеха».

«После Уимблдона я даже не притрагивалась к ракетке в течение трех недель, поэтому в Монреаль приехала свежей и с желанием играть».

«Мотивация? Конечно, я не потеряла мотивацию. Как можно ее потерять, если я выиграла только один турнир большого шлема, а не, например, 20 турниров. Так что я хочу побеждать и дальше», - отметила Халеп, которая теперь готовится к US Open.