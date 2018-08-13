Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ХАЛЕП: «Я еще не потеряла мотивацию и хочу побеждать дальше»

Теннисистка прокомментировал свой успех

  • 13.08.2018 07:59
  • 216 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
wtatennis.com. Симона Халеп
© wtatennis.com. Симона Халеп

Симона Халеп в финале турнира в Монреале обыграла Слоан Стивенс, с которой румынская теннисистка недавно справилась в решающем матче Ролан Гаррос.

«После Ролан Гаррос у меня был длительный перерыв. Потом на Уимблдоне я выглядела не слишком хорошо, мне просто не хотелось выходить на корт после такого большого успеха».

«После Уимблдона я даже не притрагивалась к ракетке в течение трех недель, поэтому в Монреаль приехала свежей и с желанием играть».

«Мотивация? Конечно, я не потеряла мотивацию. Как можно ее потерять, если я выиграла только один турнир большого шлема, а не, например, 20 турниров. Так что я хочу побеждать и дальше», - отметила Халеп, которая теперь готовится к US Open.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.