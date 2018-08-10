Бузарнеску пропустит US Open

Вторая ракетка Румынии Михаэла Бузарнеску, которую можно смело называть открытием 2018 года, не сможет выступить на US Open.
Напомним, румынка травмировалась в поединке против Элины Свитолиной на турнире Премьер 5 в Монреале.
«Хорошая новость: без переломов. Плохая новость: одна связка разорвана, две – растянуты.
К сожалению, я не смогу выступить на US Open, но я постараюсь восстановиться к азиатской серии турниров. Благодарю всех за поддержку и спасибо Элине Свитолиной за помощь на корте. Я вернусь и мы закончим наш третий сет», – написала Бузарнеску в Twitter.
Источник — Twitter
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