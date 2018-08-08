ВИДЕО ДНЯ. Свитолина пришла на помощь травмированной Бузарнеску

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Фанаты ПАОКа напали на российских журналистов 00:40 — udman11 Когда работаешь на главного тирана в нынешней истории, то вариантов нет 00:38 — udman11 Их должны везде бить! И говорить нас там нет же. 00:33 — Moroka Фашизды...

Монреаль. Бузарнеску травмировалась, Свитолина проходит дальше 00:28 — niko_and0108 Неймар відпочиває!!!))) Клоуніха! 00:13 — Станислав Матусевич Все матчи в Монреале играются, и все живы-здоровы, никто об скользкий корт не убился. Не стоит пр...

Матч Львів – Шахтар відбудеться на стадіоні Україна 00:22 — LembergWestUkraine Дата: 18 серпня, 18.00Місце: стадіон "Арена Львів"Телепроект «Українська пісня/Ukrainia... 00:14 — LembergWestUkraine Вівці, будете пиз.......іти, будете грати на "Сільмаші" ! Така ваша доля лохівськ... 00:13 — LembergWestUkraine Нічого не скінчилось, просто на "ЛІМО Арені" в той час буде концерт "української п... 00:11 — LembergWestUkraine Вівця, а ти хто така шоб вирішувати ?! Йди Димінському ноги помий ! Це запасний стадіон для ...