ВИДЕО ДНЯ. Свитолина пришла на помощь травмированной Бузарнеску

В третьем сете поединка второго круга на Открытом чемпионате Канады соперница Элины Свитолиной Михаэла Бузарнеску серьезно травмировала правый голеностоп. Украинка быстро подбежала на помощь румынке, которая громко кричала от боли.
Отметим, что до этого момента обе теннисистки выиграли по сету, в финальной пертии Свитолина лидировала со счетом 4:3 (30:15).
Источник — YouTube
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