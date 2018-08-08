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ВИДЕО ДНЯ. Свитолина пришла на помощь травмированной Бузарнеску

Украинка попыталсь помочь сопернице после ее ужасной травмы

  • 08.08.2018 23:09
  • 2026 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В третьем сете поединка второго круга на Открытом чемпионате Канады соперница Элины Свитолиной Михаэла Бузарнеску серьезно травмировала правый голеностоп. Украинка быстро подбежала на помощь румынке, которая громко кричала от боли.
 

 
Отметим, что до этого момента обе теннисистки выиграли по сету, в финальной пертии Свитолина лидировала со счетом 4:3 (30:15).
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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 08.08.2018 23:23
    +5
    Врачи добирались как скорая помощь в глухое село...
    Ссылка
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 08.08.2018 23:25
    +3
    Причем прибежала женщина в гражданской одежде, а потом парень, обвешенный электроникой (тоже в гражданском). Женщина с рюкзаком за спиной, парень вообще без медицинского багажа. Странная медпомощь в Канаде...
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    olya403
      olya403, 08.08.2018 23:35
    +1
    мабуть, лікарі перебувають за межами корту. Пригадуєте, як довго Маттек-Сандс корчилась на траві на Вімблдоні?
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