Милош РАОНИЧ: «Я могу подавать лучше»

Милош Раонич прокомментировал победу над Давидом Гоффеном (6:4, 6:3) в первом раунде Мастерса в Монреале:
«Я по-прежнему могу подавать лучше. Не думаю, что это необходимо в данный момент, поэтому поработаю на ближайших тренировках над другими нюансами.
В любом случае сегодняшний матч был отличным стартом домашнего турнира. Я был дисциплинирован и сконцентрирован на протяжении всей игры».
В текущем рейтинге АТР Раонич занимает 29-е место.
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