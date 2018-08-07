Милош РАОНИЧ: «Я могу подавать лучше»

2 победы нужно для коэфа страны

14:11 — Yuriy Smoliy

Те кто рассказывает здесь за бразильцев, интересуются хоть иногда английской Премьер-лигой. Там в...

14:10 — vipfishman

Нет-нет , дорогуша , летать с этажей и собирать себя по частям в лифтах - это удел бамабасятины !...

14:09 — Jovi Burst

Так твои денисовы/палкины/леоненки/грачёвы и прочая срань регулярно лживое говно изрыгают, но ты...

14:09 — Виктор Волков

Палкин высказался очень толково и понятно для разумных людей. А если горе- фанаты не разумны , то...

14:09 — olexyn

І тут повторю: "«Шахтер» — это не украинская команда". І навіть не бразильська. Яка зав...

14:09 — Вячеслав Куценко

Видимо то что спайс уже несколько лет как запрещён тебя это не останавливает..Разве клуб не долже...

14:09 — mugunot

ото зараз усе кинемо - срач, скандал, образи, під**бки - заради такої х*йні

14:04 — LembergWestUkraine

Команда, яка підтримує терористів з терористичної організації днр не є українською !!! Все ... кр...