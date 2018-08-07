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Милош РАОНИЧ: «Я могу подавать лучше»

Канадец прокомментировал победу над Давидом Гоффеном в Торонто

  • 07.08.2018 12:47
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Getty Images. Милош Раонич
© Getty Images. Милош Раонич

Милош Раонич прокомментировал победу над Давидом Гоффеном (6:4, 6:3) в первом раунде Мастерса в Монреале:

«Я по-прежнему могу подавать лучше. Не думаю, что это необходимо в данный момент, поэтому поработаю на ближайших тренировках над другими нюансами.

В любом случае сегодняшний матч был отличным стартом домашнего турнира. Я был дисциплинирован и сконцентрирован на протяжении всей игры».

В текущем рейтинге АТР Раонич занимает 29-е место.

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