Кирьос снялся с турнира в Вашингтоне

Ник Кирьос снялся с хардового турнира АТР 500 в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Причина снятия – травма. На турнире в Вашингтоне Кирьос был посеян под пятым номером. В первом раунде он должен был встретиться с Джеймсом Даквортом, однако его место в основной сетке займет другой австралиец – Джейсон Каблер.

В нынешнем сезоне Кирьос уже снимался с турниров в Роттердаме, Акаупулько, Делрэй-Бич, Индиан-Уэллсе, Эшториле, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».

В рейтинге АТР австралиец на данный момент занимает 17-е место.