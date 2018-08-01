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Кирьос снялся с турнира в Вашингтоне

Австралийца продолжают мучить травмы

  • 01.08.2018 21:19
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Getty Images. Ник Кирьос
© Getty Images. Ник Кирьос

Ник Кирьос снялся с хардового турнира АТР 500 в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Причина снятия – травма. На турнире в Вашингтоне Кирьос был посеян под пятым номером. В первом раунде он должен был встретиться с Джеймсом Даквортом, однако его место в основной сетке займет другой австралиец – Джейсон Каблер.

В нынешнем сезоне Кирьос уже снимался с турниров в Роттердаме, Акаупулько, Делрэй-Бич, Индиан-Уэллсе, Эшториле, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».

В рейтинге АТР австралиец на данный момент занимает 17-е место.

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