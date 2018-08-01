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Серена УИЛЬЯМС: «Конта играла лучше, чем в последние полтора года»

Американская теннисистка прокомментировала ранний вылет с турнира в Калифорнии

  • 01.08.2018 11:42
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Getty Images. Серена Уильмс
© Getty Images. Серена Уильмс
Эск-первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала самое разгромное поражение в карьере, которое случилось прошлой ночью в Сан-Хосе, где 36-летняя уроженка Сагинау взяла всего 1 гейм в поединке первого круга против Йоханны Конты из Великобритании.
 
«Думаю, Йоханна здорово играла во втором сете. На протяжении первой партии я действовала не слишком остро, и соперница получила заряд уверенности. Она захватила инициативу и уже не упускала ее.
 
Предполагаю, что все пошло не так, начиная со второго гейма, учитывая, что первый я выиграла. Это был единственный гейм, который я взяла.
 
Конта сегодня играла лучше, чем в последние полтора года. Это прекрасный результат для нее. Я знаю, что могу играть во много раз лучше, но у меня немало вещей, над которыми стоит думать, так что нет времени пребывать в состоянии шока от поражения. Я проиграла, потому что была не в лучшем состоянии. Я старалась бороться. Также я стала лучше двигаться, это позитивный момент», — сказала Уильямс официальный после матча.
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Источник — Facebook.com

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