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Сан-Хосе. Конта уничтожила Серену Уильямс, Лапко обыграла 7-ю сеяную

Американка впервые в карьере взяла в матче меньше двух геймов

  • 01.08.2018 10:38
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Getty Images. Йоханна Конта
© Getty Images. Йоханна Конта
На хардовом Премьере в Сан-Хосе (Калифорния) состоялись поединки первого раунда.
 
Главной неожиданностью стало разгромное поражение Серены Уильямс, которая в матче с Йоханной Контой сумела выиграть всего один гейм. Это худший результат в карьере 23-кратной обладательницы турниров Большого Шлема.
 
Также отметим победу 19-летней Веры Лапко из Беларуси, которая обыграла седьмую сеяную китаянку Чжан Шуай.
 
Йоханна Конта (Великобритания) – Серена Уильямс (США) –  6:1, 6:0
 
Вера Лапко (Беларусь) –  Чжан Шуай (Китай) – 7:6(2), 6:0
 
Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Саша Викери (США) – 6:3, 4:6, 6:3
 
Тимеа Бабош (Венгрия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 6:2
 
Хизер Уотсон (Великобритания) – Клэр Лю (США) – 6:4, 3:6, 6:4
 
Аманда Анисимова (США) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 7:5
 
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Источник — Sport.ua

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