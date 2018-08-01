Сан-Хосе. Конта уничтожила Серену Уильямс, Лапко обыграла 7-ю сеяную

На хардовом Премьере в Сан-Хосе (Калифорния) состоялись поединки первого раунда.
Главной неожиданностью стало разгромное поражение Серены Уильямс, которая в матче с Йоханной Контой сумела выиграть всего один гейм. Это худший результат в карьере 23-кратной обладательницы турниров Большого Шлема.
Также отметим победу 19-летней Веры Лапко из Беларуси, которая обыграла седьмую сеяную китаянку Чжан Шуай.
Йоханна Конта (Великобритания) – Серена Уильямс (США) – 6:1, 6:0
Вера Лапко (Беларусь) – Чжан Шуай (Китай) – 7:6(2), 6:0
Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Саша Викери (США) – 6:3, 4:6, 6:3
Тимеа Бабош (Венгрия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 6:2
Хизер Уотсон (Великобритания) – Клэр Лю (США) – 6:4, 3:6, 6:4
Аманда Анисимова (США) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 7:5
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Источник — Sport.ua
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