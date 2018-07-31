АЗАРЕНКО: «Не сыграла в свой лучший теннис против Бондаренко»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала сложную победу над Катериной Бондаренко в первом круге хардового Премьера в американском Сан-Хосе.
«В конце второго сета я должна была играть лучше, а начала делать это, только уступая 2:5. И то, в итоге я не воспользовалась своими шансами и позволила Бондаренко играть в ее теннис. Но она тоже боролась, возвращала мячи, а в важные моменты атаковала.
Очевидно, что я не сыграла в свой лучший теннис. Я могла сыграть гораздо лучше. У меня есть удары, просто нужно, чтобы все наконец встало на свои места, потому что нет такой части корта, куда я не могла бы при желании положить мяч», – сказала представительница Беларуси.
Отметим, что матч продолжался 2,5 часа. Бондаренко продолжит выступление в Сан-Хосе в парном разряде.
Источник — WTA
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