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АЗАРЕНКО: «Не сыграла в свой лучший теннис против Бондаренко»

Представительница Беларуси – о победе в первом круге турнира в Сан-Хосе

  • 31.07.2018 11:20
  • 577 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Виктория Азаренко
© Getty Images. Виктория Азаренко
 
«В конце второго сета я должна была играть лучше, а начала делать это, только уступая 2:5. И то, в итоге я не воспользовалась своими шансами и позволила Бондаренко играть в ее теннис. Но она тоже боролась, возвращала мячи, а в важные моменты атаковала.
 
Очевидно, что я не сыграла в свой лучший теннис. Я могла сыграть гораздо лучше. У меня есть удары, просто нужно, чтобы все наконец встало на свои места, потому что нет такой части корта, куда я не могла бы при желании положить мяч», – сказала представительница Беларуси.
 
Отметим, что матч продолжался 2,5 часа. Бондаренко продолжит выступление в Сан-Хосе в парном разряде.
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Источник — WTA

(4 голоса)

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Комментарии
    sunichkin
    online
      sunichkin, 31.07.2018 11:33
    0
    Катя молодець, грала добре!!!
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    sergiynekatsap
      sergiynekatsap, 31.07.2018 12:00
    0
    Жаль конечно, что Бондаренко уступила, этому ...... на всю голову существу, азаренко.
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