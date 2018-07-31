Леся ЦУРЕНКО: «Стала больше атаковать и улучшила подачу»

Леся Цуренко, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, рассказала о том, как изменилась ее игра в последнее время:

«Очень много чего изменилось. Я стала больше атаковать, однозначно, это заметно в моей игре, но еще не настолько, насколько я хочу. Также я, однозначно, улучшила подачу, уменьшилось количество двойных ошибок, увеличилось количество эйсов.

Сейчас я тренируюсь больше на темпе и много внимания уделяю фитнесу и восстановлению после тренировок и после матчей. Также по возможности я увеличиваю свою команду. Со мной сейчас не только тренер по теннису, но и тренер по фитнесу или физиотерапевт.

Конечно, это дополнительные расходы, но я вижу, что это приносит результат, я чувствую себя более уверенной на турнирах, я знаю, что есть кто-то, кто меня поддержит. Это приятно и придает уверенности.

В принципе, сейчас можно так сказать, что я тренируюсь одна. В Киеве мне помогает Дмитрий Бричек, помогает Андрей Горбан. То есть, я пытаюсь, как-то менять свой тренировочный процесс, пытаюсь играть с одним или двумя спарринг-партнерами. На последних трех турнирах я была с Андриано Альбанези, итальянским тренером, и на американской серии буду с ним. А Дима Бричек уже будет работать с другими игроками.

Получается, что Дима больше выступает, как тренер, но, я бы уже сказала, что, как консультирующий тренер. И мы еще приглашаем еще одного спарринг-партнера и получается, так, как сегодня, они вдвоем подключились и было очень весело. Это мне даже напомнило времена чемпионата Украины до 18 лет».

Ранее Цуренко заявил, что хочет завершить сезон в топ-20 мирового рейтинга.