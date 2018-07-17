Леся ЦУРЕНКО: «Хочу завершить год в топ-20 рейтинга»

Сейчас Леся Цуренко занимает 39-е место в рейтинге WTA. Однако украинка призналась, что хочет завершить год в топ-20:

«- Постепенно ты называла несколько целей: топ-30 рейтинга WTA, победа на Premier, топ-20 рейтинга. Какая из этих целей является первоочередной и самой реальной?

- Думаю, что первоочередной и самой реальной является окончание года в топ-20. И, конечено же, выиграть еще один турнир, как минимум. В последние годы я по одному турниру выигрываю, а хотелось бы немножко больше. Ну а если это будет Premier, то будет вообще отлично.

- Ты уже сыграла на трех турнирах Большого шлема, причем очень даже неплохо, а как ты сама оценишь свои выступления?

- И довольна, и нет. Цели были немножко выше, но, все-таки, неплохо. Я знаю свои слабые стороны, над чем мне нужно работать, что улучшить. Я такой человек, что даже самые тяжелые поражения воспринимаю как жизненный опыт, двигаюсь дальше, учусь чему-то новому, меняю себя, изменяю свою психологию, еще больше тренируюсь. Этот процесс – самое большое удовольствие в жизни.

- После Уимблдона тебе нужно защитить 344 очка – не так уж и много. Это поможет в желаемом рейтинговом прорыве?

- Нужно немножко защитить, немножко набрать. Есть US Open, на котором я могу только набрать очки, потому что в прошлом году проиграла в первом круге. Есть несколько турниров, даже не несколько, а турниров десять впереди, на которых я могу набирать рейтинговые очки, так что, думаю, это очень даже реально».