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Леся ЦУРЕНКО: «Хочу завершить год в топ-20 рейтинга»

Украинка рассказала о своих амбициях в нынешнем сезоне

  • 17.07.2018 10:43
  • 359 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Сейчас Леся Цуренко занимает 39-е место в рейтинге WTA. Однако украинка призналась, что хочет завершить год в топ-20:

«- Постепенно ты называла несколько целей: топ-30 рейтинга WTA, победа на Premier, топ-20 рейтинга. Какая из этих целей является первоочередной и самой реальной?
- Думаю, что первоочередной и самой реальной является окончание года в топ-20. И, конечено же, выиграть еще один турнир, как минимум. В последние годы я по одному турниру выигрываю, а хотелось бы немножко больше. Ну а если это будет Premier, то будет вообще отлично.

- Ты уже сыграла на трех турнирах Большого шлема, причем очень даже неплохо, а как ты сама оценишь свои выступления?
- И довольна, и нет. Цели были немножко выше, но, все-таки, неплохо. Я знаю свои слабые стороны, над чем мне нужно работать, что улучшить. Я такой человек, что даже самые тяжелые поражения воспринимаю как жизненный опыт, двигаюсь дальше, учусь чему-то новому, меняю себя, изменяю свою психологию, еще больше тренируюсь. Этот процесс – самое большое удовольствие в жизни.

- После Уимблдона тебе нужно защитить 344 очка – не так уж и много. Это поможет в желаемом рейтинговом прорыве?
- Нужно немножко защитить, немножко набрать. Есть US Open, на котором я могу только набрать очки, потому что в прошлом году проиграла в первом круге. Есть несколько турниров, даже не несколько, а турниров десять впереди, на которых я могу набирать рейтинговые очки, так что, думаю, это очень даже реально».

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Источник — Xsport

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 17.07.2018 11:20
    0
    Это будет невероятно сложно!
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