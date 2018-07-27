Белоконь и Дема уступили в полуфинале чемпионата Европы

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Динамо: «КДК ФФУ грубо нарушил свой же регламент» 22:40 — w_71ua рудий дасть гроші павєлку,той завезе в Лозану і на тому все скінчиться(стежка вже протоптана)! 22:36 — w_71ua доунбас та закон(регламент) - несумісні поняття !

Барселона приняла в академию 8-летнего украинца 22:40 — Petro Gerasymchuk Не рівняй збірну Аргентину і збірну Україну ,це дві великі різниця

Шахтер не удовлетворен решением КДК ФФУ по Исмаили 22:32 — w_71ua Давайте дамо йому звання героя -посмертно !!! 22:30 — w_71ua Я давно казав,що ця богом забута територія нам непотрібна. Кращі сини України гинуть майже щодня,... 22:30 — Dynamo Kyiv Badges Как же воняет от кротячего дерьма.

Александр УСИК: «Самая большая поддержка – когда люди за тебя молятся» 22:29 — yasher "Не тот войдёт в Царство Божее, кто повторяет "Боже! Боже!", а тот кто выполняет в...