Белоконь и Дема уступили в полуфинале чемпионата Европы

Накануне Виктория Дема и Маргарита Белоконь смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы в женском парном разряде. Однако шагнуть в финал украинки не смогли, уступив румынскому дуэту Сельма Стефания Кадар/Андрея Пришакариу.
Парный разряд. Женщины. 1/2 финала
Сельма Стефания Кадар/Андрея Пришакариу (Румыния) – Маргарита Белоконь/Виктория Дема (Украина) – 6:4, 5:7, 10:8
Источник — Sport.ua
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