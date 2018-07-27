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Белоконь и Дема уступили в полуфинале чемпионата Европы

Украинки уступили румынскому дуэту Сельма Стефания Кадар/Андрея Пришакариу

  • 27.07.2018 22:02
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btu.org.ua. Маргарита Белоконь и Виктория Дема
© btu.org.ua. Маргарита Белоконь и Виктория Дема

Накануне Виктория Дема и Маргарита Белоконь смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы в женском парном разряде. Однако шагнуть в финал украинки не смогли, уступив румынскому дуэту Сельма Стефания Кадар/Андрея Пришакариу.

Парный разряд. Женщины. 1/2 финала

Сельма Стефания Кадар/Андрея Пришакариу (Румыния) – Маргарита Белоконь/Виктория Дема (Украина) – 6:4, 5:7, 10:8

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Источник — Sport.ua

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