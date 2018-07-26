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Роджер ФЕДЕРЕР: «Я счастлив, когда нахожусь в отпуске»

Швейцарец любит делать паузы в выступлениях

  • 26.07.2018 17:59
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер признался, что любит делать паузы в своих выступлениях:

«Действительно, иногда мне нужен отдых от тенниса и всего тура в принципе. Мне нравится быть в центре внимания, но когда я нахожусь в отпуске и не получаю столько внимания и просьб об автографе или фото – я особенно счастлив.

Тем не менее внимание мне тоже очень по душе. Оно означает, что люди наблюдают за мной, а я могу их вдохновить или мотивировать».

После неудачного выступления на Уимблдоне Федерер взял паузу и отказался от участия в Мастерсе в Монреале.

В рейтинге АТР Федерер по-прежнему занимает второе место.

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Источник — Tennis World USA

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