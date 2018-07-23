Федерер пропустит Мастерс в Торонто

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что пропустит турнир серии Мастерс в Торонто.

«Я так разочарован, что этим летом не сыграю на «Rogers Cup». В прошлом году я фантастически провел время в Монреале и всегда с наслаждением выступал перед канадскими зрителями. Но, к сожалению, в связи с тем, что график является ключом к дальнейшей продолжительности моих выступлений, я с грустью принял решение сняться с турнира в Торонто в этом году. Я желаю турниру всяческих успехов и сожалею, что пропущу его», – отметил в своем заявлении прошлогодний финалист соревнований.

Отметим, что следующий турнир ATP, на который заявлен Федерер, пройдет в Цинциннати. Это также будет Мастерс.