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Федерер пропустит Мастерс в Торонто

Прошлогодний финалист принял решение сняться с турнира

  • 23.07.2018 22:05
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что пропустит турнир серии Мастерс в Торонто.
 
«Я так разочарован, что этим летом не сыграю на «Rogers Cup». В прошлом году я фантастически провел время в Монреале и всегда с наслаждением выступал перед канадскими зрителями. Но, к сожалению, в связи с тем, что график является ключом к дальнейшей продолжительности моих выступлений, я с грустью принял решение сняться с турнира в Торонто в этом году. Я желаю турниру всяческих успехов и сожалею, что пропущу его», – отметил в своем заявлении прошлогодний финалист соревнований.
 
Отметим, что следующий турнир ATP, на который заявлен Федерер, пройдет в Цинциннати. Это также будет Мастерс.
 
 
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Источник — Twitter

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