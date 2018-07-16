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Джон МАКИНРОЙ: «Скоро Федерер завершит карьеру»

Легендарный американец считает, что Роджер Федерер скоро уйдет

  • 16.07.2018 16:25
  • 352 просмотра
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

В августе Роджеру Федереру исполнится уже 37 лет. Легендарный американский теннисист Джон Макинрой считает, что скоро швейцарец завершит свою карьеру:

«То, что делает Федерер, просто невероятно. Не стоит забывать, что в этом году ему исполнится 37 лет. Несмотря на солидный возраст, Роджер прекрасно перемещается по теннисному корту.

Тем не менее я думаю, что совсем скоро время возьмет свое. Не за горами тот день, когда Федерер повесит ракетку на гвоздь.

Когда Федерер завершит карьеру, теннис не закончит своего существования. Очевидно, что такого человека, как Роджер, очень тяжело заменить, но будут новые звезды и новые истории. Так происходит всегда».

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