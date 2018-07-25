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Дема сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы U-18

17-летняя теннисистка в третьем круге переиграла чешку Каролину Беранкову

  • 25.07.2018 17:29
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БТУ. Виктория Дема
© БТУ. Виктория Дема
Украинская теннисистка Виктория Дема вышла в 1/8 финала на чемпионате Европы, который проходит в Швейцарии. 
 
Украинка, посеянная под третьим номером, одержала победу в третьем круге против чешки Каролины Беранковой: 6-2, 6-4.
 
В четвертом раунде соревнований в одиночном разряде соперницей нашей теннисистки станет сильнейшая в противостоянии Юлия Готовко (Беларусь) - Кайса Вильда Хеннеманн (Швеция, 15).
 
Добавим, что Дема еще выйдет на корт в парной встрече вместе с Маргаритой Белоконь против российского дуэта Влада Коваль/Камилла Рахимова.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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