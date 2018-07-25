Дема сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы U-18

Кто такой для сравнения этот депутат и кто такой Усик?Никто этого депутата не знает и он решил по...

18:16 — ZAKARPATFAN (Ужгород)

Вот взять нарушение Бурды со всей дури ногой в Фернандо и Исмаили - помохал рукой. Там желтая а т...

18:09 — jekavayp

Потому что один толкнул , а второй ударил

18:07 — Иван Верещагин

Если бы динамовцы не тронули лежачего, ничего бы не было... а Исмаили должен уяснить, провокаторо...