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Алексей Крутых вышел в 1/8 финала чемпионата Европы U-18

Украинец в двух сетах переиграл шестую ракетку турнира

  • 25.07.2018 14:33
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БТУ. Алексей Крутых
© БТУ. Алексей Крутых
Украинский теннисист Алексей Крутых одержал победу в матче третьего раунда на чемпионате Европы, который проходит в Швейцарии.
 
18-летний украинец сломил сопротивление шестой ракетки турнира Арно Бови из Бельгии: 6-4, 6-1.
 
В четвертом раунде нашего теннисиста ожидает противостояние с победителем встречи Самуэль Пушкар (Словакия) – Осман Торски (Германия).
 
Напомним, чемпионат Европы U18 пройдет с 23 по 29 июля в Клостерсе.
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Источник — Большой теннис Украины

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