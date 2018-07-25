Алексей Крутых вышел в 1/8 финала чемпионата Европы U-18

Джанні, в "миролюбну" зону АТО не хочете? Відразу ваша лисина засвітиться!

Леонид Данилов, yanatr, Полностью с Вами согласен. То что сделал Усик, побив россиянина, да еще ...

15:03 — Дмитрий Фельман

( хотя надо отметить, что Гассиев подчеркнул что сразу уедет во ВЛАДИКОВКАЗ ( мол я не россия)___...

15:01 — BERNARDOS

Прочитал не всё, но с тем, что прочитал, - согласен. Это плюс.Кстати, показалось, что стиль автор...

14:44 — Юрий Дидык

Херня это всё. И решается просто. Нужно открыть Усику какой ни будь шоколадный заводик где-то в Л...