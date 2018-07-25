Алексей Крутых вышел в 1/8 финала чемпионата Европы U-18

Украинский теннисист Алексей Крутых одержал победу в матче третьего раунда на чемпионате Европы, который проходит в Швейцарии.
18-летний украинец сломил сопротивление шестой ракетки турнира Арно Бови из Бельгии: 6-4, 6-1.
В четвертом раунде нашего теннисиста ожидает противостояние с победителем встречи Самуэль Пушкар (Словакия) – Осман Торски (Германия).
Напомним, чемпионат Европы U18 пройдет с 23 по 29 июля в Клостерсе.
Источник — Большой теннис Украины
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