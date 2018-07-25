Серена Уильямс недовольна допинг-тестом: «Это дискриминация»

В рамках случайных проверок на допинг пробу взяли у 37-летней американской теннисистки Серены Уильямс, которая считает это дискриминацией.

Среди женщин проверили только ее одну.

«Проверяли на допинг, и в рамках «случайных тестов» проверяли только меня одну. Ранее уже было доказано, что среди всех теннисисток меня проверяют чаще всего».

«Дискриминация? Думаю, да. По крайней мере сохраняем этот спорт чистым», - написала Уильямс в своем Twitter.

Ближайшим турниром с участием опытной спортсменки будет соревнование в Канаде.