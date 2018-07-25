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Серена Уильямс недовольна допинг-тестом: «Это дискриминация»

Опытная спортсменка не в восторге от «случайных проверок»

  • 25.07.2018 12:31
  • 1331 просмотр
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Getty images. Серена Уильямс
© Getty images. Серена Уильямс

В рамках случайных проверок на допинг пробу взяли у 37-летней американской теннисистки Серены Уильямс, которая считает это дискриминацией.

Среди женщин проверили только ее одну.

«Проверяли на допинг, и в рамках «случайных тестов» проверяли только меня одну. Ранее уже было доказано, что среди всех теннисисток меня проверяют чаще всего».

«Дискриминация? Думаю, да. По крайней мере сохраняем этот спорт чистым», - написала Уильямс в своем Twitter.

Ближайшим турниром с участием опытной спортсменки будет соревнование в Канаде.

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Источник — Twitter

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