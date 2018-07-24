Москва. Козлова вышла во второй круг

13:03 — vowashka

Кто это все?)

13:00 — ZAKARPATFAN (Ужгород)

Ну и потом эсли ДК все таки победит, то все будут говорить это потому что не играл Исмаили. А это...

12:58 — ZAKARPATFAN (Ужгород)

Не рискнут, так как от этого пострадает видовищність матчу Шахтар-Динамо. А єто превыше всего. Бе...

12:56 — Yuriy Yuriy

Да будет срач