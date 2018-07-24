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Москва. Козлова вышла во второй круг

Украинка добыла первую подеду в одиночном разряде

  • 24.07.2018 12:23
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Третья ракетка Украины Катерина Козлова продолжила победную серию на турнире WTA International в Москве. Вслед за победой на старте парного разряда, украинка также выиграла и в одиночке.
 
Москва. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Мартина Тревисан (Италия, Q) – 6:3, 6:4
 
Во втором раунде украинка сыграет с победительницей матча Ализе Корне - Лаура Зигемунд.
 

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Источник — Sport.ua

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