Москва. Козлова вышла во второй круг

Третья ракетка Украины Катерина Козлова продолжила победную серию на турнире WTA International в Москве. Вслед за победой на старте парного разряда, украинка также выиграла и в одиночке.
Москва. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Мартина Тревисан (Италия, Q) – 6:3, 6:4
Во втором раунде украинка сыграет с победительницей матча Ализе Корне - Лаура Зигемунд.
Источник — Sport.ua
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