Козлова стартовала с победы на турнире в Москве

Украинская теннисистка Катерина Козлова сыграла первый матч парного разряда на грунтовом турнире WTA International в Москве.
Украинка в дуэте с Натальей Вихлянцевой из России обыграли российско-словацкую пару Анна Калинская / Виктория Кужмова: 6-3, 7-5.
Отметим также, что еще одна украинка Ольга Янчук проиграла первый матч квалификации, уступив экс-соотечественнице Валентине Ивахненко: 6-1, 0-6, 2-6.
Ранее Козлова вышла в четвертьфинал турнира ITF в Чехии.
Напомним, Свитолина приняла решение не выступать на турнире Moscow River Cup.
Источник — Sport.ua
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