Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Козлова стартовала с победы на турнире в Москве

Украинка выиграла поединок парного разряда

  • 23.07.2018 19:40
  • 681 просмотр
  • 1 комментарий
Метки
Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова сыграла первый матч парного разряда на грунтовом турнире WTA International в Москве.
 
Украинка в дуэте с Натальей Вихлянцевой из России обыграли российско-словацкую пару Анна Калинская / Виктория Кужмова: 6-3, 7-5.
 
Отметим также, что еще одна украинка Ольга Янчук проиграла первый матч квалификации, уступив экс-соотечественнице Валентине Ивахненко: 6-1, 0-6, 2-6.
 
 
Напомним, Свитолина приняла решение не выступать на турнире Moscow River Cup.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Волдимир Грабовський
    online
      Волдимир Грабовський, 23.07.2018 20:20
    +4
    Згоден з Кириленком - після цих матчів - про яку агресію мордору в Україні може йти мова? Адже наші "спортсмени" демонструють "мир, злагоду і дружбу" на кортах московії і на її рингах... А в Україні, як каже ху...ло - просто "громадянський конфлікт"... "їхтамнема"...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.