Козлова стартовала с победы на турнире в Москве

Украинская теннисистка Катерина Козлова сыграла первый матч парного разряда на грунтовом турнире WTA International в Москве.

Украинка в дуэте с Натальей Вихлянцевой из России обыграли российско-словацкую пару Анна Калинская / Виктория Кужмова: 6-3, 7-5.

Отметим также, что еще одна украинка Ольга Янчук проиграла первый матч квалификации, уступив экс-соотечественнице Валентине Ивахненко: 6-1, 0-6, 2-6.