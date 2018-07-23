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ЧЕ U-18. Белобородько выиграл первый матч, Белоконь – проиграла

В следующем раунде Илья встретится с пятым сеяным

  • 23.07.2018 20:00
  • 292 просмотра
  • 1 комментарий
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Федерация тенниса Украины. Илья Белобородько
© Федерация тенниса Украины. Илья Белобородько
Украинцы начали выступления на чемпионате Европы U18, который проходит в Швейцарии.
 
В матче первого круга 17-летний Илья Белобородько обыграл своего ровесника из Беларуси Артёма Бардина: 6:4, 6:2. Дальше уроженец Северодонецка встретится с пятым сеяным нидерландцем Денеем Вассерманном. В парном разряде Белобородько сыграет вместе с Алексеем Крутых, в котором их первыми соперниками станут поляки Войцех Марек и Даниэль Михальски.
 
К сожалению, не смогла пробиться в третий круг одиночного разряда 17-летняя Маргарита Белоконь, получившая четвёртый номер посева. Во втором круге киевлянка потерпела поражение от швейцарки Йоанне Цугер: 2:6, 6:7(5). 
 
В парном турнире Маргарита и Виктория Дема стали лидерами посева и в первом круге они сыграют против словенок Ани Гал и Ники Радишич.
 
Напомним, чемпионат Европы U18 пройдет с 23 по 29 июля в Клостерсе.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 23.07.2018 20:37
    0
    Белоконь неприятно удивила...
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