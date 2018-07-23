ЧЕ U-18. Белобородько выиграл первый матч, Белоконь – проиграла

Украинцы начали выступления на чемпионате Европы U18, который проходит в Швейцарии.
В матче первого круга 17-летний Илья Белобородько обыграл своего ровесника из Беларуси Артёма Бардина: 6:4, 6:2. Дальше уроженец Северодонецка встретится с пятым сеяным нидерландцем Денеем Вассерманном. В парном разряде Белобородько сыграет вместе с Алексеем Крутых, в котором их первыми соперниками станут поляки Войцех Марек и Даниэль Михальски.
К сожалению, не смогла пробиться в третий круг одиночного разряда 17-летняя Маргарита Белоконь, получившая четвёртый номер посева. Во втором круге киевлянка потерпела поражение от швейцарки Йоанне Цугер: 2:6, 6:7(5).
В парном турнире Маргарита и Виктория Дема стали лидерами посева и в первом круге они сыграют против словенок Ани Гал и Ники Радишич.
Напомним, чемпионат Европы U18 пройдет с 23 по 29 июля в Клостерсе.
Источник — Большой теннис Украины
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