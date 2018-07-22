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Бухарест. Севастова выиграла третий турнир в карьере

В финале латвийская теннисистка одержала верх над Петрой Мартич из Хорватии

  • 22.07.2018 20:20
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Getty Images. Анастасия Севастова
© Getty Images. Анастасия Севастова
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова подтвердила статус первой сеяной, выиграв турнир серии WTA International в Румынии. В финале Севастова в двух сетах сломила сопротивление Петры Мартич из Хорватии.
 
Бухарест. Финал
Анастасия Севастова (Латвия, 1) – Петра Мартич (Хорватия, 4) – 7:6(4), 6:2
 
Это был второй финал для латвийки в этом году: перед Уимблдоном она не сумела защитить прошлогоднюю победу в Мальорке. Теперь в копилке достижений Севастовой есть 3 титула WTA (Эшторил-2011, Мальорка-2017).
 
А вот Петра Мартич еще не побеждала в финалах. В 2012 году хорватка потерпела поражение от Се Шувэй из Тайваня в единственном до этого финальном матче (Куала-Лумпур).
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Источник — Sport.ua

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