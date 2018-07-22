Бухарест. Севастова выиграла третий турнир в карьере

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Олег БОЙЧИШИН: «Не мали права так зіграти у першому матчі» 21:31 — LembergWestUkraine Ольку, йди на ......................уй !!!!! Я тобі казав..........Ти вчитель фізкультури !!!!!!!...

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