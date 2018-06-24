Мария завоевала первый одиночный титул в карьере

ну і що ти плюсуеш?) А сам що пишеш тут в коментах?)а чому тільки на цього троля?))) тут значна ч...

23:32 — disiny2

С детсва за Колумбию!))

23:32 — onushko2017

А чего ты на Онушко2017 взъелся???Не нравится, что я вас в ваше же дерьмо так ненароком походя ты...

23:31 — tyoma

Хотелось чтоб Сенегал и Колумбия вышли из этой группы, но видимо так не получится.

23:30 — jwls

100%, их здесь дофига наплодилось(

23:28 — I_LOVE_UKRAINE

prim1, 24.06.2018 23:19---------------------------Ще можеш звернути увагу на накрутку плюсиків в ...

23:25 — I_LOVE_UKRAINE

prim1, 24.06.2018 23:19Что не так??? Пшеки пшли домой в честной борьбе. Причём здесь кремль, блог...

23:25 — kmdiller

Поляки не могли договориться с Колумбией, денег знач мало( 3-3, 4-4 надо было играть, все равно К...