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Севастова сыграет в финале турнира на Мальорке

Тенниистка из Латвии обыграла Саманту Стосур

  • 23.06.2018 20:19
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смотриспорт, Анастасия Севастова
© смотриспорт, Анастасия Севастова
Латвийка Анастасия Севастова стала второй финалисткой турнира категории International на Мальорке (Испания), обыграв австралийку Саманту Стосур в двух партиях — 7:6 (7:1), 6:1. 
 
Поединок продолжался 1 час 16 минут. Севастова выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Стосур 2 подачи навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
 
За титул АСевастова поспорит с немкой Татьяной Марией, которая победила американку Софью Кенин в трех сетах.
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Источник — Sport.ua

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