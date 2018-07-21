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Хингис вышла замуж

Избранником экс-теннисистки стал врач сборной

  • 21.07.2018 15:48
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BLICK
© BLICK
Экс-первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, обладательница пяти побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде швейцарка Мартина Хингис вышла замуж.
 
Избранником 37-летней спортсменки стал 38-летний врач сборной Швейцарии Харальда Лиманна. Пара познакомилась на Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро и начала встречаться летом 2016 года.
 
Отметим, что в 2010 году Хингис вышла замуж за французского мастера конного спорта Тибо Хутина, а в начале 2013 года они развелись.
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