Экс-первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, обладательница пяти побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде швейцарка Мартина Хингис вышла замуж.

Избранником 37-летней спортсменки стал 38-летний врач сборной Швейцарии Харальда Лиманна. Пара познакомилась на Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро и начала встречаться летом 2016 года.

Отметим, что в 2010 году Хингис вышла замуж за французского мастера конного спорта Тибо Хутина, а в начале 2013 года они развелись.