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КИНГ: «Уильямс получает меньше внимания из-за цвета кожи»

Легендарная Билли Джин Кинг восхищается Сереной Уильямс

  • 19.07.2018 14:30
  • 265 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

Легендарная теннисистка Билли Джин Кинг, 20-кратная победительница турниров Большого Шлема, считает, что Серена Уильямс получает меньше внимания из-за цвета кожи:

«В финале Уимблдона Серена получила столько поддержки от публики, что это говорит само за себя. Я всегда замечала, что она получает гораздо меньше внимания, нежели Федерер и Надаль.

Думаю, это происходит из-за ее цвета кожи. Серена – пример потрясающей спортсменки. Она очень мощна, а ее подача лучшая в мире».

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Источник — Tennis World USA

(1 голос)

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Комментарии
    rokkino
    online
    rokkino, 19.07.2018 14:51
    0
    Задолбали нигеры.Меня больше интересует сколько у неё яиц выросло после стольких лет приёма допинга
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