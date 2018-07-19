КИНГ: «Уильямс получает меньше внимания из-за цвета кожи»

Легендарная теннисистка Билли Джин Кинг, 20-кратная победительница турниров Большого Шлема, считает, что Серена Уильямс получает меньше внимания из-за цвета кожи:

«В финале Уимблдона Серена получила столько поддержки от публики, что это говорит само за себя. Я всегда замечала, что она получает гораздо меньше внимания, нежели Федерер и Надаль.

Думаю, это происходит из-за ее цвета кожи. Серена – пример потрясающей спортсменки. Она очень мощна, а ее подача лучшая в мире».