КИНГ: «Уильямс получает меньше внимания из-за цвета кожи»

Легендарная теннисистка Билли Джин Кинг, 20-кратная победительница турниров Большого Шлема, считает, что Серена Уильямс получает меньше внимания из-за цвета кожи:
«В финале Уимблдона Серена получила столько поддержки от публики, что это говорит само за себя. Я всегда замечала, что она получает гораздо меньше внимания, нежели Федерер и Надаль.
Думаю, это происходит из-за ее цвета кожи. Серена – пример потрясающей спортсменки. Она очень мощна, а ее подача лучшая в мире».
Источник — Tennis World USA
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