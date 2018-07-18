Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Оломоуц. Козлова преодолела первый раунд

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла 610-ю ракетку мира

  • 18.07.2018 17:12
  • 424 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинка Катерина Козлова (№86 WTA) успешно стартовала на грунтовом 80-тысячнике в Чехии. В матче первого круга третья ракетка Украины в двух сетах переиграла Викторию Мунтян (№610 WTA) из Франции.
 
Оломоуц. Первый раунд
Катерина Козлова (Украина, 2) – Виктория Мунтян (Франция, LL) – 6:2, 6:4
 
Во втором круге Козлова, которая посеяна под вторым номером, сыграет против победительницы квалификации Анастасии Детюк из Чехии.
 
Добавим, что на данном турнире также выступает Ангелина Калинина. Организаторы наградили ее четвертым номером посева
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.