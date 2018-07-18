Оломоуц. Козлова преодолела первый раунд

Украинка Катерина Козлова (№86 WTA) успешно стартовала на грунтовом 80-тысячнике в Чехии. В матче первого круга третья ракетка Украины в двух сетах переиграла Викторию Мунтян (№610 WTA) из Франции.

Оломоуц. Первый раунд

Катерина Козлова (Украина, 2) – Виктория Мунтян (Франция, LL) – 6:2, 6:4

Во втором круге Козлова, которая посеяна под вторым номером, сыграет против победительницы квалификации Анастасии Детюк из Чехии.