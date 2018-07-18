Оломоуц. Козлова преодолела первый раунд

Украинка Катерина Козлова (№86 WTA) успешно стартовала на грунтовом 80-тысячнике в Чехии. В матче первого круга третья ракетка Украины в двух сетах переиграла Викторию Мунтян (№610 WTA) из Франции.
Оломоуц. Первый раунд
Катерина Козлова (Украина, 2) – Виктория Мунтян (Франция, LL) – 6:2, 6:4
Во втором круге Козлова, которая посеяна под вторым номером, сыграет против победительницы квалификации Анастасии Детюк из Чехии.
Добавим, что на данном турнире также выступает Ангелина Калинина. Организаторы наградили ее четвертым номером посева
Источник — Sport.ua
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