Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-10, один украинец в топ-100

В обновленном рейтинге ATP в топ-10 произошло одно изменение - Новак Джокович, победивший на Уимблдоне, отыграл 11 позиций и стал 10-м.
В топ-4 остались Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев и Хуан Мартин Дель Потро, а вот на 5-е место поднялся финалист Уимблдона Кевин Андерсон.
Единственный украинец в топ-100 - Александр Долгополов, занимающий 63-е место.
Сергей Стаховский - 116-й.
Источник — Sport.ua
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