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Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-10, один украинец в топ-100

Украину в топ-100 представляет только Александр Долгополов

  • 16.07.2018 11:41
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Getty images. Новак Джокович
© Getty images. Новак Джокович

В обновленном рейтинге ATP в топ-10 произошло одно изменение - Новак Джокович, победивший на Уимблдоне, отыграл 11 позиций и стал 10-м.

В топ-4 остались Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев и Хуан Мартин Дель Потро, а вот на 5-е место поднялся финалист Уимблдона Кевин Андерсон.

Единственный украинец в топ-100 - Александр Долгополов, занимающий 63-е место.

Сергей Стаховский - 116-й.

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Источник — Sport.ua

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