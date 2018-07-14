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КЕРБЕР: «Серена скоро снова выиграет турнир Большого шлема»

Немка поддержала свою соперницу по финалу Уимблдона

  • 14.07.2018 22:36
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Getty Images. Анжелик Кербер
© Getty Images. Анжелик Кербер

Сегодня Анжелик Кербер выиграла Уимблдон-2018, одолев в финале Серену Уильямс. После матча немецкая теннисистка решила поддержать свою соперницу:

«Исполнилась моя мечта! Серена, ты отличный человек, вдохновение для всех нас, и все смотрят на тебя. Я уверена, что скоро у тебя будет следующий титул на турнирах Большого шлема.

Я знала, что должна сыграть в свой лучший теннис против такой чемпионки как Серена. Для меня всегда большая честь встретиться с ней в финале.

Я наслаждалась каждой секундой здесь за последние две недели. Спасибо моей семье и друзьям дома. Без вас меня бы тут не было».

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