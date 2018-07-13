Изнер выиграл 100 геймов на своей подаче из 100

Американец Джон Изнер проводит свой полуфинальный матч Уимблдона против южноафриканца Кевина Андерсона. Сделав счет 5:5, 33-летний американец выиграл свой 100-й гейм на турнире на своей подаче, не проиграв при этом ни одного.

Больше выигранных подчач подряд было только у американца Пита Сампраса - 118.