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Изнер выиграл 100 геймов на своей подаче из 100

Американец продолжает удерживать свою подачу

  • 13.07.2018 16:25
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Изнер выиграл 100 геймов на своей подаче из 100

Американец Джон Изнер  проводит свой полуфинальный матч Уимблдона против южноафриканца Кевина Андерсона. Сделав счет 5:5, 33-летний американец выиграл свой 100-й гейм на турнире на своей подаче, не проиграв при этом ни одного. 

Больше выигранных подчач подряд было только у американца Пита Сампраса - 118.

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Источник — Sport.ua

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