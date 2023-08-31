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US Open
31 августа 2023, 23:23 | Обновлено 31 августа 2023, 23:26
179
0

Изнер в пяти сетах проиграл соотечественнику на US Open и завершил карьеру

Джон выступит на кортах Нью-Йорка еще в парном разряде

31 августа 2023, 23:23 | Обновлено 31 августа 2023, 23:26
179
0
Изнер в пяти сетах проиграл соотечественнику на US Open и завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Изнер

Американский теннисист Джон Изнер провел последний одиночный матч в карьере.

Во втором круге US Open 38-летний американец проиграл соотечественнику Майклу Ммо.

US Open. Второй круг
Джон Изнер (США) – Майкл Ммо (США) – 6:3, 6:4, 6:7(3), 4:6, 6:7(7)

Отметим, что Джон в финальном сете не реализовал матчбол на подаче соперника, ведя 5:4.

Изнер за карьеру выиграл 16 титулов в одиночке, играл в полуфинале Уимблдона. В рейтинге достигал восьмой позиции.

В парном разряде он еще сыграет с Джеком Соком, который также уходит из тенниса.

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Майкл Ммо Джон Изнер US Open 2023 завершение карьеры
Источник Sport.ua
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