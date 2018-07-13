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Серена УИЛЬЯМС: «Я очень хочу победить, но Кербер тоже»

Американка рассказала о финале Уимблдон-2018

  • 13.07.2018 09:44
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wtatennis.com. Серена Уильямс
© wtatennis.com. Серена Уильямс
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с немкой Анжеликой Кербер в финале Уимблдона.
 
«Кербер сейчас играет отлично. По сравнению с ней немногие играли так же здорово. Мне кажется, что трава — лучшее покрытие для нее. Это ее второй финал за три года. Поверьте мне, я знаю, что Кербер хочет выиграть Уимблдон. Я также хочу победить. Думаю, мы обе относимся к этому финалу, как к последнему, так что игра получится прекрасной. Надеюсь, я смогу добиться позитивного результата. Меня не считали фаворитом, и это расстраивало. Теперь даже не знаю, что лучше — считаться фаворитом или нет».
 
 
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Источник — WTA

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