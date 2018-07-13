Серена УИЛЬЯМС: «Я очень хочу победить, но Кербер тоже»

Если бы Россия была агрессором, она уже давно бы закидала вас снарядами! Сколько можно провоциров...

Че-Че? Шахта продала игроков на 300 лямов за последние 8 лет, а купила на 20 + у Ринатки за данны...

я рахую по іншому, що це не "суспільний резонанс", а просто цей сайт належить кацапам і...

Если слушать СМИ то Реал уже всех купить должен, Навас хороший воротник, если его и менять то тол...

Пиварич неплохой игрок, но был временным вариантом, Сидклей явно сильнее и перспективней будет, п...

10:17 — Sauron

100% так и было.У нас теперь каждое окно в команде тренируется какой-то днарь, который после сбор...

10:15 — alex8-48

Не знаю,каков он сейчас,но в Днепре и особенно в Металлисте-это был очень добротный и надёжный за...