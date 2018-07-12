Барбара ШЕТТ: «Джокович выиграет Уимблдон»

Известная в прошлом теннисистка, а ныне телеведущая канала «Eurosport» Барбара Шетт считает главным фаворитом Уимблдона Новака Джоковича:

«Пожалуй, я единственный человек, который думает, что Новак выиграет Уимблдон. Кажется, он вернулся. Он вновь голоден до побед и ощущает прежнюю энергетику.

Его травмы остались позади, и сейчас он очень комфортно себя чувствует на траве. Думаю, он главный фаворит на данный момент.

Конечно, поражение Роджера стало большим сюрпризом. Он вёл 2:0 по сетам и имел матчбол. Очень жаль, что он вылетел. Хотелось видеть его на корте и дальше. Это большая потеря для турнира».