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Дема покидает юниорский Уимблдон

17-летняя украинка проиграла и в парном разряде

  • 12.07.2018 21:58
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Rowland Charles Goodman. Виктория Дема
© Rowland Charles Goodman. Виктория Дема
Украинка Виктория Дема на юниорском Уимблдоне не смогла выйти в четвертьфинал парного разряда.
 
В дуэте с представительницей Мальты Франческой Курми украинка проиграла американской паре Кэтти МакНалли / Уитни Освегве.
 
Уимблдон. Второй круг парного разряда (юниорки)
Виктория Дема (Украина) / Франческа Курми (Мальта) – Кэтти МакНалли / Уитни Освегве (обе США) – 4:6, 1:6
 
 
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Источник — Sport.ua

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