Дема покидает юниорский Уимблдон

Украинка Виктория Дема на юниорском Уимблдоне не смогла выйти в четвертьфинал парного разряда.
В дуэте с представительницей Мальты Франческой Курми украинка проиграла американской паре Кэтти МакНалли / Уитни Освегве.
Уимблдон. Второй круг парного разряда (юниорки)
Виктория Дема (Украина) / Франческа Курми (Мальта) – Кэтти МакНалли / Уитни Освегве (обе США) – 4:6, 1:6
Ранее Дема уступила в четвертьфинале одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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