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Уимблдон. Дема проиграла в четвертьфинале юниорского турнира

Украинка в трех сетах не сумела переиграть четвертую сеяную китаянку Синь Ю Ван

  • 12.07.2018 18:10
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Rowland Charles Goodman. Виктория Дема
© Rowland Charles Goodman. Виктория Дема
Украинская теннисистка Виктория Дема на юниорском Уимблдоне проиграла в 1/4 финала. В трехсетовом поединке 17-летняя украинка уступила четвертой сеяной китаянке Синь Ю Ван.
 
Уимблдон (юниорки). 1/4 финала 
Виктория Дема (Украина) – Синь Ю Ван (Китай) – 7:6(4), 6:7(4), 3:6
 
 
 
Также Виктория продолжает борьбу в парном разряде. Сегодня ей предстоит поединок 1/8 финала.
 
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Источник — Sport.ua

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