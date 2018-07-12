Уимблдон. Дема проиграла в четвертьфинале юниорского турнира

Украинская теннисистка Виктория Дема на юниорском Уимблдоне проиграла в 1/4 финала. В трехсетовом поединке 17-летняя украинка уступила четвертой сеяной китаянке Синь Ю Ван.
Уимблдон (юниорки). 1/4 финала
Виктория Дема (Украина) – Синь Ю Ван (Китай) – 7:6(4), 6:7(4), 3:6
Напомним, в 1/8 финала Дема выбила 12-ю ракетку соревнований Нахо Сато из Японии.
Также Виктория продолжает борьбу в парном разряде. Сегодня ей предстоит поединок 1/8 финала.
Источник — Sport.ua
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