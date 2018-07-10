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Уимблдон. Дема пробилась во второй круг парного разряда

Украинка продолжает штамповать победы на юношеском Уимблдоне

  • 10.07.2018 19:38
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Neal Trousdale. Виктория Дема
© Neal Trousdale. Виктория Дема
Украинка Виктория Дема на юниорском Уимблдоне пробилась во второй круг парного разряда.
 
В дуэте с представительницей Мальты Франческой Курми украинка обыграла польско-венгерскую пару Стефания Рогожинска Джик / Адриенн Надь.
 
Уимблдон. Первый круг парного разряда (юниорки)
Виктория Дема (Украина) / Франческа Курми (Мальта) – Стефания Рогожинска Джик (Польша) / Адриенн Надь (Венгрия) – 7:5, 6:2
 
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Источник — Sport.ua

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