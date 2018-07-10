Уимблдон. Дема пробилась во второй круг парного разряда

Украинка Виктория Дема на юниорском Уимблдоне пробилась во второй круг парного разряда.
В дуэте с представительницей Мальты Франческой Курми украинка обыграла польско-венгерскую пару Стефания Рогожинска Джик / Адриенн Надь.
Уимблдон. Первый круг парного разряда (юниорки)
Виктория Дема (Украина) / Франческа Курми (Мальта) – Стефания Рогожинска Джик (Польша) / Адриенн Надь (Венгрия) – 7:5, 6:2
Ранее Дема выиграла поединок одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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