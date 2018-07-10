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Анжелик КЕРБЕР: «Мне важно провести сезон стабильно»

Немка надеется пройти без сбоев весь сезон

  • 10.07.2018 14:38
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Getty Images. Анжелик Кербер
© Getty Images. Анжелик Кербер

Вчера Анжелик Кербер вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Белинду Бенчич – 6:3, 7:6.

Немка подчеркнула, что ей важно провести стабильно весь сезон:

«Мне было важно провести этот сезон очень стабильно. Пока мы прошли половину пути. Я стараюсь концентрироваться на каждом матче и не думаю, в какой круг вышла, вторая ли эта неделя турнира или стартовый раунд. Я знаю, что каждый матч является сложным, особенно на турнирах „Большого шлема“.

Я просто стараюсь прогрессировать. Я упорно работаю на тренировках и стараюсь перенести это на матчи. Я хочу становиться всё сильнее и сильнее».

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