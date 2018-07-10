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Серена УИЛЬЯМС: «Джорджи играет очень мощно»

Американка заявила, что знает, как обыграть свою соперницу

  • 10.07.2018 12:36
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

В четвертьфинале Уимблдона Серена Уильямс сегодня сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.

Экс-первая ракетка мира заявила, что знает, как обыграть свою соперницу:

«Мы играли пару раз. Она действует очень мощно. Камила – некрупная девушка, но при этом очень сильно бьет по мячу и поражает своей энергией. Она очень агрессивна и прекрасно выступает на траве.

Я слежу за женским теннисом. Конечно, я поддерживаю женский теннис и спорт в целом. Думаю, это очень увлекательно.

Я видела немало матчей Джорджи. Хорошо, когда ты знаешь свою соперницу. С предыдущими соперницами, кажется, я раньше не играла. Я знаю, как Камила будет играть, и с нетерпением жду нашей встречи».

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