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Уимблдон. Надежда Киченок проиграла в матче с десятыми сеяными

Украинская теннисистка завершает выступление в смешанном парном разряде

  • 07.07.2018 20:30
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок
Соперники провели на корте полтора часа. В первой партии Киченок и Даниэлл лидировали 5-3, но подать на сет не смогли. На тайбрейке Надежда и Маркус выполнили один мини-брейк, а на своей подаче проиграли четыре розыгрыша. Во второй партии украинско-новозеландской паре добраться до брейкпоинтов не удалось, а соперники оформили один брейк, который и помог им довести встречу до победы.
 
Второй круг
Надежда Киченок (Украина) / Маркус Даниэлл (Новая Зеландия) - [10] Абигейл Спирс (США) / Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия) 6:7(1), 3:6
 
Напомним, что днем в субботу украинка также проиграла в женском парном матче против первых ракеток турнира.
 
Ранее в этом году Надежда Киченок выступила в миксте с Марселом Гранольерсом из Испании на Australian Open, где пара прошла во второй раунд. Новозеландец Маркус Даниэлл в прошлом сезоне также играл в миксте на Уимблдоне и проиграл на старте.
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Источник — Большой теннис Украины

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