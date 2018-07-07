Уимблдон. Надежда Киченок проиграла в матче с десятыми сеяными

Соперники провели на корте полтора часа. В первой партии Киченок и Даниэлл лидировали 5-3, но подать на сет не смогли. На тайбрейке Надежда и Маркус выполнили один мини-брейк, а на своей подаче проиграли четыре розыгрыша. Во второй партии украинско-новозеландской паре добраться до брейкпоинтов не удалось, а соперники оформили один брейк, который и помог им довести встречу до победы.

Второй круг

Надежда Киченок (Украина) / Маркус Даниэлл (Новая Зеландия) - [10] Абигейл Спирс (США) / Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия) 6:7(1), 3:6

Ранее в этом году Надежда Киченок выступила в миксте с Марселом Гранольерсом из Испании на Australian Open, где пара прошла во второй раунд. Новозеландец Маркус Даниэлл в прошлом сезоне также играл в миксте на Уимблдоне и проиграл на старте.