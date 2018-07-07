Уимблдон. Надежда Киченок уступила во втором круге парного разряда

Надежде Киченок ранее дважды удавалось пройти первый раунд на Уимблдоне (2014, 2017) в парном разряде. Свой личный рекорд на мэйджорах 25-летняя украинка установила в этом году в Австралии, где пробилась в 1/8 финала. 36-летняя представительница Австралии Анастасия Родионова за свою карьеру трижды доходила до четвертьфинала Уимблдона в паре (2002, 2011, 2014).
Уимблдон. Парный разряд. Второй круг
Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) - [1] Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) 3-6, 2-6
Сегодня Надежда Киченок еще вернется на корт в рамках второго раунда турнира в миксте.
Ранее Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в миксте.
Источник — Большой теннис Украины
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