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Уимблдон. Надежда Киченок уступила во втором круге парного разряда

Украинка в паре с Родионовой уступила лидерам посева

  • 07.07.2018 16:10
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btu.org.ua. Надежда Киченок, Анастасия Родионова
© btu.org.ua. Надежда Киченок, Анастасия Родионова
Надежде Киченок ранее дважды удавалось пройти первый раунд на Уимблдоне (2014, 2017) в парном разряде. Свой личный рекорд на мэйджорах 25-летняя украинка установила в этом году в Австралии, где пробилась в 1/8 финала. 36-летняя представительница Австралии Анастасия Родионова за свою карьеру трижды доходила до четвертьфинала Уимблдона в паре (2002, 2011, 2014). 
 
Уимблдон. Парный разряд. Второй круг
Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) - [1] Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) 3-6, 2-6
 
Сегодня Надежда Киченок еще вернется на корт в рамках второго раунда турнира в миксте.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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