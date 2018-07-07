Симона Халеп уступила 48-й ракетке мира в третьем круге Уимблдона

Румынка Симона Халеп неожиданно уступила в третьем круге Уимблдона. Лидер мирового рейтинга проиграла занимающей 48-ю строчку в рейтинге, Су-Вэй Се. Игра завершилась со счетом 6:3, 4:6, 5:7.

Халеп имела шанс победить в третьем сете. Теннисистка подавала на матч при счете 5:3, но проиграла подачу. В следующем гейме у нее был матч-поинт на подаче Се, но она его упустила и в итоге проиграла в матче.

Уимблдон. Третий круг.

Симона Халеп (Румыния) - Су-Вэй Се (Тайвань) 6:3, 4:6, 5:7