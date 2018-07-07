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Симона Халеп уступила 48-й ракетке мира в третьем круге Уимблдона

Первая ракетка мира подавала на матч, но в итоге проиграла

  • 07.07.2018 17:50
  • 588 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Румынка Симона Халеп неожиданно уступила в третьем круге Уимблдона. Лидер мирового рейтинга проиграла занимающей 48-ю строчку в рейтинге, Су-Вэй Се. Игра завершилась со счетом 6:3, 4:6, 5:7.
 
Халеп имела шанс победить в третьем сете. Теннисистка подавала на матч при счете 5:3, но проиграла подачу. В следующем гейме у нее был матч-поинт на подаче Се, но она его упустила и в итоге проиграла в матче. 
 
Несмотря на поражение, Халеп останется на первом месте в рейтинге WTA.
 
Уимблдон. Третий круг.
Симона Халеп (Румыния) - Су-Вэй Се (Тайвань) 6:3, 4:6, 5:7
 
48-я ракетка мира Се впервые вышла в четвертый круг на «Уимблдоне» и в третий – на турнирах «Большого шлема».
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2018 18:01
    0
    Предсказуемые результаты - ведущие теннисисты продолжают играть на контору.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.07.2018 18:14
    0
    Я не бачу дописів про те, що в Халеп не в порядку з психікою, пора припиняти по вечірках ходити, що це за топ, який програав на матч болі і т.п. Чи в нас тільки своїх вміють обсирати?
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    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 07.07.2018 18:19
    0
    dudigo78, 07.07.2018 18:14
    Я не бачу дописів про те, що в Халеп не в порядку з психікою, пора припиняти по вечірках ходити, що це за топ, який програав на матч болі і т.п. Чи в нас тільки своїх вміють обсирати?
    шукайте на румунських сайтах)
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