Симона Халеп уступила 48-й ракетке мира в третьем круге Уимблдона

Румынка Симона Халеп неожиданно уступила в третьем круге Уимблдона. Лидер мирового рейтинга проиграла занимающей 48-ю строчку в рейтинге, Су-Вэй Се. Игра завершилась со счетом 6:3, 4:6, 5:7.
Халеп имела шанс победить в третьем сете. Теннисистка подавала на матч при счете 5:3, но проиграла подачу. В следующем гейме у нее был матч-поинт на подаче Се, но она его упустила и в итоге проиграла в матче.
Несмотря на поражение, Халеп останется на первом месте в рейтинге WTA.
Уимблдон. Третий круг.
Симона Халеп (Румыния) - Су-Вэй Се (Тайвань) 6:3, 4:6, 5:7
48-я ракетка мира Се впервые вышла в четвертый круг на «Уимблдоне» и в третий – на турнирах «Большого шлема».
Источник — Sport.ua
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