Серена Уильямс выиграла 17-й матч подряд на Уимблдоне

Семикратная победительница Уимблдонского турнира Серена Уильямс вышла в четвертый круг одиночного разряда. В матче против француженки Кристины Младенович американке удалось сделать важнейший брейк при счете 4:5 в первом сете и вырвать победу на тай-брейке второй партии.
Уимблдон. Третий круг
Серена Уильямс (США) – Кристина Младенович (Франция) – 7:5, 7:6(2)
Напомним, Уильямс-младшая брала трофей в 2015 и 2016 годах, а в прошлом сезоне пропустила турнир из-за беременности. Младенович далее третьего раунда не заходила.
В четвертом круге Серена померяется силами с Евгенией Родиной из России, которая выбила из турнира Мэдисон Киз.
Источник — Sport.ua
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