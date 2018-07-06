Серена Уильямс выиграла 17-й матч подряд на Уимблдоне

Семикратная победительница Уимблдонского турнира Серена Уильямс вышла в четвертый круг одиночного разряда. В матче против француженки Кристины Младенович американке удалось сделать важнейший брейк при счете 4:5 в первом сете и вырвать победу на тай-брейке второй партии.

Уимблдон. Третий круг Серена Уильямс (США) – Кристина Младенович (Франция) – 7:5, 7:6(2)

Напомним, Уильямс-младшая брала трофей в 2015 и 2016 годах, а в прошлом сезоне пропустила турнир из-за беременности. Младенович далее третьего раунда не заходила.