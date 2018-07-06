Мэдисон Киз вылетела с Уимблдона

Третий раунд Уимблдона-2018 начался с еще одной сенсации: турнир покинула 10-я сеяная Мэдисон Киз.
Американка в трех сетах уступила Евгении Родиной. Матч продолжался 2 часа и 10 минут. В четвертом круге Родина сыграет с победителем встречи Кристина Младенович – Серена Уильямс.
3-й раунд
Мэдисон Киз (США, 10) – Евгения Родина - 5:7, 7:5, 4:6
Источник — Sport.ua
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