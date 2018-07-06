Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мэдисон Киз вылетела с Уимблдона

Американка уступила Евгении Родиной в третьем круге

  • 06.07.2018 16:45
  • 368 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Мэдисон Киз
© Getty Images. Мэдисон Киз

Третий раунд Уимблдона-2018 начался с еще одной сенсации: турнир покинула 10-я сеяная Мэдисон Киз.

Американка в трех сетах уступила Евгении Родиной. Матч продолжался 2 часа и 10 минут. В четвертом круге Родина сыграет с победителем встречи Кристина Младенович – Серена Уильямс.

3-й раунд

Мэдисон Киз (США, 10) – Евгения Родина - 5:7, 7:5, 4:6

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.