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Уимблдон. Надежда Киченок выиграла в первом раунде турнира в паре

Украинская теннисистка успешно стартовала в парной сетке соревнований

  • 04.07.2018 15:09
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Getty Images
© Getty Images
Поединок продолжался 1 час и 13 минут. В первой партии Киченок и Родионова оформили два брейка, а во втором сете - один. За весь матч Надежда и Анастасия не отдали соперницам ни одного гейма на своей подаче.
 
Первый круг
Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия)  Анастасия Павлюченкова (Россия) / Саманта Стосур (Австралия) – 6:2, 6:4
 
Надежде Киченок ранее дважды удавалось пройти первый раунд на Уимблдоне (2014, 2017) в парном разряде. Свой личный рекорд на мэйджорах 25-летняя украинка установила в этом году в Австралии, где пробилась в 1/8 финала.
 
36-летняя представительница Австралии Анастасия Родионова за свою карьеру трижды доходила до четвертьфинала Уимблдона в паре (2002, 2011, 2014). 
 
Во втором раунде украинско-австралийский дуэт сыграет либо с лидерами посева, парой Бабош / Младенович, или с японским дуэтом Ходзуми/Като.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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