Уимблдон. Надежда Киченок выиграла в первом раунде турнира в паре

Поединок продолжался 1 час и 13 минут. В первой партии Киченок и Родионова оформили два брейка, а во втором сете - один. За весь матч Надежда и Анастасия не отдали соперницам ни одного гейма на своей подаче.

Первый круг

Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) / Саманта Стосур (Австралия) – 6:2, 6:4

Надежде Киченок ранее дважды удавалось пройти первый раунд на Уимблдоне (2014, 2017) в парном разряде. Свой личный рекорд на мэйджорах 25-летняя украинка установила в этом году в Австралии, где пробилась в 1/8 финала.

36-летняя представительница Австралии Анастасия Родионова за свою карьеру трижды доходила до четвертьфинала Уимблдона в паре (2002, 2011, 2014).

Во втором раунде украинско-австралийский дуэт сыграет либо с лидерами посева, парой Бабош / Младенович, или с японским дуэтом Ходзуми/Като.