Уимблдон. Расписание матчей украинцев на 4 июля

Третий день Уимблдона-2018 ознаменуется началом борьбы в парных разрядах. Завтра, 4 июля, свои матчи проведут сразу 5 представителей Украины - 2 в одиночном разряде и 3 - в парном.

Леся Цуренко свой матч второго круга против 23-й сеяной Барборы Стрыцовой из Чехии проведет на Корте №2 последним, четвертым запуском. Начало матчей на этом корте - в 13:30 по Киеву.

Сергей Стаховский во втором круге сыграет с 11-м сеяным Сэмом Куэрри. Поединок состоится на Корте №12 вторым запуском после женского матча Луксика Кумхум - Мэдисон Киз.

Ольга Савчук вместе с Элисон Риск начнет борьбу в парном разряде. Свой первый матч против канадско-китайского дуэта Гарбриэла Дабровски/Йифань Ху. Матч пройдет на Корте №6 четвертым запуском.

Надежда Киченок в паре с Ариной Родионовой сыграет против дуэта Анастасия Павлюченкова/Саманта Стосур первым запуском на корте №11. Начало - в 13:30 по Киеву.

Катерина Козлова в паре с Белиндой Бенчич сразится с испанским дуэтом Лара Аррауабарена Весино/Аранча Парра Сантоха. Встреча пройдет прследним, третьим запуском, на корте №16.

С полной версией расписания третьего дня можно ознакомиться здесь.