Уимблдон. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Диого Ринкон не возглавит ФК Львов 14:57 — Владимир Копяк А о чем еще писать? Новостей нет никаких, а про ЧМ в расее и так все знают...

ФОТО ДНЯ. Звездный состав Англии в матче с колумбийцами на ЧМ-1998 14:55 — SmaginuS эту команду способен был потопить только Симен

Эдинсон Кавани может пропустить четвертьфинал чемпионата мира 14:54 — Владимир Копяк Напрасно французы на это надеяться, все будет хорошо у этого парня. Но зная способности "кор... 14:51 — Denis Kryvulski Кавани это пол команды

Барселона сделала предложение Виллиану 14:52 — Denis Kryvulski Понятное дело 14:51 — nesenyk Вот тупые руководители Барселоны,они что не знают про величайшего игрока андрюшку дерьмолая,что В... 14:48 — vitaha33 Вілліан був найсильнішим бразилцем у складі Шахти і він реально заслуговує грати в Барсі, по свої...

Хуан Куадрадо: самородок из Колумбии со сложной судьбой 14:51 — olegkrivbas Красава

Андрей ПАВЕЛКО: «В Лозанне было много плохих слов против ФФУ» 14:50 — Владимир Копяк Давайте подождем еще немного. Интересно, какие еще будут плохие слова про ФФУ, если в УЕФА узнают...