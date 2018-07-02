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Уимблдон. Цуренко уверенно шагнула во второй круг

Вторая ракетка Украины в двух сетах разобралась с Тимеей Бабош из Венгрии

  • 02.07.2018 20:45
  • 1265 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) не испытала проблем в первом круге Уимблдона. В стартовом матче украинка в двух сетах победила венгерку Тимею Бабош (№38 WTA).
 
Уимблдон. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Тимея Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:2
 
Цуренко провела хороший поединок, сумев навязать сопернице свою игру. Из-за этого Бабош часто ошибалась, так и не сумев составить украинке достойную конкуренцию. 
 
В первом сете Леся повела в счете 3:1, но Тимея смогла нивелировать преимущество через пару геймов. В 11-м гейме Цуренко не реализовала двойной брейкпоинт, но все же смогла дожать соперницу, заработав еще один брейкпоинт на больше-меньше. Седьмое очко на свое подаче было взято успешно.
 
Во втором сете борьбы не получилось. Цуренко выиграла две подачи Бабош и обеспечила себе комфортное преимущество в 4 гейма. После этого украинка немного расслабилась и позволила сопернице проиграть не с разгромным счетом.
 
 
 
Во втором круге Леся сыграет с победительницей матча Светлана Кузнецова (Россия) – Барбора Стрыцова (Чехия).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    fairplay
    online
      fairplay, 02.07.2018 21:02
    0
    Норм. Леся, за тебя!
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