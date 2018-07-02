Уимблдон. Цуренко уверенно шагнула во второй круг

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) не испытала проблем в первом круге Уимблдона. В стартовом матче украинка в двух сетах победила венгерку Тимею Бабош (№38 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Тимея Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:2

Цуренко провела хороший поединок, сумев навязать сопернице свою игру. Из-за этого Бабош часто ошибалась, так и не сумев составить украинке достойную конкуренцию.

В первом сете Леся повела в счете 3:1, но Тимея смогла нивелировать преимущество через пару геймов. В 11-м гейме Цуренко не реализовала двойной брейкпоинт, но все же смогла дожать соперницу, заработав еще один брейкпоинт на больше-меньше. Седьмое очко на свое подаче было взято успешно.

Во втором сете борьбы не получилось. Цуренко выиграла две подачи Бабош и обеспечила себе комфортное преимущество в 4 гейма. После этого украинка немного расслабилась и позволила сопернице проиграть не с разгромным счетом.

Во втором круге Леся сыграет с победительницей матча Светлана Кузнецова (Россия) – Барбора Стрыцова (Чехия).