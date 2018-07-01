Серена УИЛЬЯМС: «Организаторы Уимблдона поступили благородно»

На стартующем завтра Уимблдоне Серена Уильямс получила место в посеве решением организаторов турнира.

Экс-первая ракетка мира поблагодарила организаторов Уимблдона за это решение:

«Думаю, было бы неблагодарностью говорить, что меня посеяли слишком низко. Я вообще так не считаю. На самом деле я была приятно удивлена.

Я ожидала, что, может быть, не получу посев. Но еще я знаю, что Уимблдон живет по своим правилам, и это выделяет их в туре.

По-моему, они поступили очень, очень благородно и искренне, и классно. Может, не искренне, но классно».