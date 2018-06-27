Уимблдон. Серена Уильямс подвинула Доминику Цибулкову

Организаторы теннисного турнира Уимблдон-2018 опубликовали список сеяных теннисисток.
Традиционно в посев Уимблдонского чемпионата попадают первые 32 теннисистки по данным рейтинга в понедельник текущей недели, однако комитет имеет право внести изменения, чтобы сбалансировать сетку. Так и произошло в этом году.
Вплоть до 24 места все осталось без изменений, однако, занимающая 183-ю позицию в рейтинге Серена Уильямс получила 25-й номер посева, что стало причиной непопадания в посев 32-й ракетки мира Доминики Цибулковой, которая, безусловно, была против возможности такого решения организаторов Уимблдона.
Матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 2 июля, а финал в женском одиночном разряде состоится в субботу, 14 июля.
Источник — Большой теннис Украины
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