КВИТОВА: «Каждый год слышу, что я главная фаворитка Уимблдона»

Одна из главных фавориток Уимблдона Петра Квитова поделилась ожиданиями от предстоящего травяного мэйджора.

«Каждый год, когда я играю на Уимблдоне, слышу, что я одна из главных фавориток на трофей, поэтому к подобным вещам я отношусь спокойно. В прошлом году меня тоже называли фавориткой, хотя я сыграла перед ним всего два турнира. Я здесь для того, чтобы просто показывать свой лучший теннис и как можно дальше пройти по сетке. Я не ощущаю себя фавориткой на победу.

Есть ли у меня здесь любимое место? Конечно. Это Центральный корт. Почему? Что же, я на нём побеждала (улыбается – прим.). Сойдёт? На него всегда приятно выходить. Это особое место. Ступая на корт, всегда чувствуешь волнение, особенно когда видишь трибуны, всех людей, которые пришли на тебя посмотреть. Это просто потрясающе находиться в таком историческом месте, как Центральный корт.

Что мне не нравится в Уимблдоне или Англии? По правде говоря, когда я была младше и приезжала в Англию, я вообще не могла ничего понять, что говорили англичане (улыбается – прим.). У них другой акцент. А со временем я стала понимать. Разве что дождя могло бы быть немного меньше. Но в целом мне очень нравится Англия», – сказала Квитова.

Свой первый поединок чешская теннисистка проведет во вторник против Александры Саснович из Беларуси.

Напомним, Квитова дважды побеждала на Уимблдоне (2011, 2014).