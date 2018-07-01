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КВИТОВА: «Каждый год слышу, что я главная фаворитка Уимблдона»

Чешская теннисистка – о предстоящем травяном мэйджоре

  • 01.07.2018 09:45
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова
Одна из главных фавориток Уимблдона Петра Квитова поделилась ожиданиями от предстоящего травяного мэйджора.
 
«Каждый год, когда я играю на Уимблдоне, слышу, что я одна из главных фавориток на трофей, поэтому к подобным вещам я отношусь спокойно. В прошлом году меня тоже называли фавориткой, хотя я сыграла перед ним всего два турнира. Я здесь для того, чтобы просто показывать свой лучший теннис и как можно дальше пройти по сетке. Я не ощущаю себя фавориткой на победу.
 
Есть ли у меня здесь любимое место? Конечно. Это Центральный корт. Почему? Что же, я на нём побеждала (улыбается – прим.). Сойдёт? На него всегда приятно выходить. Это особое место. Ступая на корт, всегда чувствуешь волнение, особенно когда видишь трибуны, всех людей, которые пришли на тебя посмотреть. Это просто потрясающе находиться в таком историческом месте, как Центральный корт.
 
Что мне не нравится в Уимблдоне или Англии? По правде говоря, когда я была младше и приезжала в Англию, я вообще не могла ничего понять, что говорили англичане (улыбается – прим.). У них другой акцент. А со временем я стала понимать. Разве что дождя могло бы быть немного меньше. Но в целом мне очень нравится Англия», – сказала Квитова.
 
Свой первый поединок чешская теннисистка проведет во вторник против Александры Саснович из Беларуси.
 
Напомним, Квитова дважды побеждала на Уимблдоне (2011, 2014).
 
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Источник — Большой теннис Украины

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