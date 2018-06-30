Болелли самый фартовый теннисист Открытой эры

Итальянец Симоне Болелли попал в основную сетку «Уимблдона». Украинец Александр Долгополов снялся из-за травмы правого запястье, и его место занял итальянец.
Болелли в пятый раз сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема» как лаки-лузер, и это является рекордом Открытой эры (после 1968 года). Еще один человек – Питер Полански – становился лаки-лузером четыре раза, а еще четыре делали это трижды.
Лаки лузер - игрок, проигравший в последнем раунде кваоификации, но попавший на турнир после того, как кто-то снялся из основной сетки.
Источник — Sport.ua
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